7560 yeni öğrenci geliyor

Yüksek öğrenimde geçtiğimiz yıla göre tercihte yüzde 12’lik kayıp meydana geldi. KKTC üniversitelerini bu yıl 7 bin 560 öğrenci tercih etti. Geçtiğimiz yıl bu rakam 8 bin 636 olarak gerçekleşmişti







KKTC’de dört gözle beklenen yüksek öğrenimde ülkemiz üniversitelerini kaç öğrencinin tercih ettiğiyle ilgili istatistikler ortaya çıktı.

İstatistiklere göre geride bıraktığımız yıl ülkemizde eğitim veren 16 üniversiteyi 8 bin 636 öğrenci tercih ederken, bu yıl ise bu rakam 7 bin 560 olarak gerçekleşti. Böylece bu yıl üniversitelerimiz bin 76 öğrenci daha az tercih edildi.

2020-2021’de oransal olarak yüzde 62’lik bir kapasiteye ulaşan KKTC üniversiteleri, bu yıl az bir düşüş ile yüzde 57 oranda tercih edildi.

Yüzde 12’lik bir kayıp söz konusu olsa da, özellikle pandemi döneminde 7 bin 500’ün üzerinde yeni tercih yapılması başarı olarak addedildi.

YÖK ve YÖDAK’ın yüz yüze eğitim kararı almasıyla yeni öğrencilerin ülkemize gelecek olması özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan esnaf için de bir can simidi olarak algılandı

2021-2022 İÇİN ORTAYA ÇIKAN RAKAMLAR

KKTC üniversitelerine ön lisans için tanınan kontenjan hakkı 3 bin 372, tercih sayısı ise 2 bin 74 oldu. Lisans için ise tanınan kontenjan sayısı 9 bin 997 iken, tercih sayısı 5 bin 486 olarak gerçekleşti. Rakamlar alt alta konulduğu zaman bu yıl toplamda 13 bin 369 kontenjan ayrıldı ve bu rakamın yüzde 57’sine tekabül eden 7 bin 560 öğrenci üniversitelerimizi tercih etti.

2020-2021 ÖĞRETİM YILINDA RAKAMLAR NE İDİ?

KKTC üniversitelerine 2020-2021 eğitim öğretim yılında ön lisans için tanınan kontenjan sayısı toplamda 3 bin 553 iken, tercih sayısı 2 bin 191’de kalmıştı. Lisans için de tanınan kontenjan sayısı 10 bin 295 idi, tercih sayısı ise 6 bin 445 olmuştu. Rakamlar alt alta toplandığında ise toplam tercih sayısı 13 bin 848 iken, tercih sayısı 8 bin 636 olarak gerçekleş ve yüzde olarak yüzde 62’ye tekabül etmişti.

EN ÇOK TERCİHİ YDÜ ALDI

16 üniversite için toplam rakamın yanı sıra üniversiteler arası rekabet de dikkat çekiyor.

Yakın Doğu Üniversitesi en çok tercih edilen üniversite olarak görülüyor. İki devlet üniversitesi olarak rekabet halinde olan Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi’nin aldığı öğrenci rakamları incelendiğinde LAÜ’nün

LAÜ’yü, bu yıl lisans için 951, ön lisans için de 561 öğrenci tercih etti. LAÜ toplamda bu yıl bin 512öğrenci tarafından tercih edilerek yüzde 65’lik bir oran yakaladı.

DAÜ ise lisans bin 192, önlisans için de 308 öğrenci tarafından tercih edilerek toplamda yüzde 61’lik başarı ile bin 500 öğrenci tarafından tercih edildi.

Geride bıraktığımız 2020-2021 öğretim yılında da toplamda LAÜ bin 855 öğrenci tarafından tercih edilmiş, DAÜ ise bin 635’te kalmıştı.









Hangi üniversiteyi kaç öğrenci tercih etti?



Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) 1951



Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 1512



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 1500

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 698



Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 693



Girne Üniversitesi (GÜ) 436



Uluslararası Final Üniversitesi (FİNAL) 267



Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİU) 212



Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) 78



Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAT) ARKIN 42



Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) 40



Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAU) 33



Kıbrıs Batı Üniversitesi (CWU) 13



Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKU) 5



Rauf Denktaş Üniversitesi (RDU) 2

















KKTC’de dört gözle beklenen yüksek öğrenimde ülkemiz üniversitelerini kaç öğrencinin tercih ettiğiyle ilgili istatistikler ortaya çıktı.İstatistiklere göre geride bıraktığımız yıl ülkemizde eğitim veren 16 üniversiteyi 8 bin 636 öğrenci tercih ederken, bu yıl ise bu rakam 7 bin 560 olarak gerçekleşti. Böylece bu yıl üniversitelerimiz bin 76 öğrenci daha az tercih edildi.2020-2021’de oransal olarak yüzde 62’lik bir kapasiteye ulaşan KKTC üniversiteleri, bu yıl az bir düşüş ile yüzde 57 oranda tercih edildi.Yüzde 12’lik bir kayıp söz konusu olsa da, özellikle pandemi döneminde 7 bin 500’ün üzerinde yeni tercih yapılması başarı olarak addedildi.YÖK ve YÖDAK’ın yüz yüze eğitim kararı almasıyla yeni öğrencilerin ülkemize gelecek olması özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan esnaf için de bir can simidi olarak algılandıKKTC üniversitelerine ön lisans için tanınan kontenjan hakkı 3 bin 372, tercih sayısı ise 2 bin 74 oldu. Lisans için ise tanınan kontenjan sayısı 9 bin 997 iken, tercih sayısı 5 bin 486 olarak gerçekleşti. Rakamlar alt alta konulduğu zaman bu yıl toplamda 13 bin 369 kontenjan ayrıldı ve bu rakamın yüzde 57’sine tekabül eden 7 bin 560 öğrenci üniversitelerimizi tercih etti.KKTC üniversitelerine 2020-2021 eğitim öğretim yılında ön lisans için tanınan kontenjan sayısı toplamda 3 bin 553 iken, tercih sayısı 2 bin 191’de kalmıştı. Lisans için de tanınan kontenjan sayısı 10 bin 295 idi, tercih sayısı ise 6 bin 445 olmuştu. Rakamlar alt alta toplandığında ise toplam tercih sayısı 13 bin 848 iken, tercih sayısı 8 bin 636 olarak gerçekleş ve yüzde olarak yüzde 62’ye tekabül etmişti.16 üniversite için toplam rakamın yanı sıra üniversiteler arası rekabet de dikkat çekiyor.Yakın Doğu Üniversitesi en çok tercih edilen üniversite olarak görülüyor. İki devlet üniversitesi olarak rekabet halinde olan Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi’nin aldığı öğrenci rakamları incelendiğinde LAÜ’nün son yıllardaki performansı dikkat çekiyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LAÜ, DAÜ’yü geride bırakmayı başardı.LAÜ’yü, bu yıl lisans için 951, ön lisans için de 561 öğrenci tercih etti. LAÜ toplamda bu yıl bin 512öğrenci tarafından tercih edilerek yüzde 65’lik bir oran yakaladı.DAÜ ise lisans bin 192, önlisans için de 308 öğrenci tarafından tercih edilerek toplamda yüzde 61’lik başarı ile bin 500 öğrenci tarafından tercih edildi.Geride bıraktığımız 2020-2021 öğretim yılında da toplamda LAÜ bin 855 öğrenci tarafından tercih edilmiş, DAÜ ise bin 635’te kalmıştı.Hangi üniversiteyi kaç öğrenci tercih etti?Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) 1951Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 1512Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 1500Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 698Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 693Girne Üniversitesi (GÜ) 436Uluslararası Final Üniversitesi (FİNAL) 267Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİU) 212Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) 78Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAT) ARKIN 42Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) 40Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAU) 33Kıbrıs Batı Üniversitesi (CWU) 13Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKU) 5Rauf Denktaş Üniversitesi (RDU) 2