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73 eğitim merkezi ve 2 öğrenci yurdunda denetim yapıldı

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Bakan Amcaoğlu, pandemi sürecinde geçen Mart ayında yeniden açılan 35 okul öncesi etüt merkezi, 2 yurt, 37 okul öncesi eğitim merkezi ve bir dershanede denetim yapıldığını bildirerek, kurallara uymayan 18’ine uyarı yazısı gönderdiklerini açıkladı

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73 eğitim merkezi ve 2 öğrenci yurdunda denetim yapıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Mart ayından bu yana 73 eğitim merkezi ve 2 öğrenci yurdunda koronavirüs salgın tedbirleri çerçevesinde denetim yaptıklarını ve kurallara uymayan 18’ine uyarı yazısı gönderdiklerini açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından yapılan denetimlerin, en sıkı şekilde önümüzdeki dönemde de devam edeceğini vurguladı.

Bakan Amcaoğlu, pandemi sürecinde geçen Mart ayında yeniden açılan 35 okul öncesi etüt merkezi, 2 yurt, 37 okul öncesi eğitim merkezi ve bir dershanede denetim yapıldığını bildirdi.

Yeni açılacak olan benzer merkezlerde de denetimlerin devam edeceğini kaydeden Amcaoğlu, merkezlerde eğitim verecek veya alacak olanların 7 günde bir koronavirüs testi yaptırma zorunluluğunu hatırlattı.

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