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53 öğrenciye KTEV bursu

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53 öğrenciye KTEV bursu
Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) 2022 – 2023 öğretim yılında 53 öğrencinin burs almaya hak kazandığını açıkladı.
 
53 öğrencinin 11’inin ortaokul, 40’ının lise, 2’sinin de üniversite öğrenci olduğu belirtildi.  
 
KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, yazılı açıklamasında bu burslar haricinde, 7 öğrenciye daha eğitim ve okul ücretlerinin ödenmesi konusunda katkı sağladıklarını, talep edilen ihtiyaçları karşıladıklarını ifade etti.
 
Öğrencilere katkının sürmesi için hayırsever kişilerin, kurumların ve iş insanlarının desteğine daha çok ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Örs, öğrenci sponsoru olmak isteyen kişilerin veya kurumların 228 92 00 numaralı telefondan veya www.ktev.org web sayfasından  detaylı bilgi alabileceklerini belirtti.
 
 
2022 - 2023 DERS YILI BURSLARI / ORTAOKUL
 
Sıra No Kimlik No Okul Adı/Sınıfı
1250321775 Canbulat Özgürlük OO/8 sınıf
4070386944 G/M’sa TMK/8 sınıf
333959 G/M’sa TMK/7 sınıf
1600320325 Hala Sultan İlahiyat K/7 sınıf
2460365599 Erenköy Lisesi/8 sınıf
1150327075 Bekirpaşa Lisesi/8 sınıf
3050337838 Canbulat Özgürlük OO/7 sınıf
1080326069 Cambulat Özgürlük OO/8 sınıf
5110332552 G/M’sa TMK/8 sınıf
1850330583 Değirmenlik Lisesi/7 sınıf
5620334835 Çanakkale OO/7 sınıf


2022 - 2023 DERS YILI BURSLARI / LİSE
 
  Sıra No Kimlik No Okul Adı/Sınıfı
 
3650353090 NKL/10 sınıf
 
5810347796 Erenköy Lisesi/9 sınıf
 
1470341984 Cumhuriyet Lisesi/9 sınıf
 
1224430717 Değirmenlik Lisesi/9 sınıf
 
1800357785 HTL/12 sınıf
 
3770351338 Bekirpaşa Lisesi/12 sınıf
 
3600327552 Bekirpaşa Lisesi/9 sınıf
 
1130327046 AML/10 sınıf
 
5180363429 Erenköy Lisesi/9 sınıf
 
1768501195 LTL/11 sınıf
 
5250346210 NKL/9 sınıf
 
5150346137 Erenköy Lisesi/9 sınıf
 
1210331797 AML/10 sınıf
 
1677140548 Değirmenlik Lisesi/11 sınıf
 
4820338644 Erenköy Lisesi/9 sınıf
 
1130328837 Bekirpaşa Lisesi/11 sınıf
17. 1130286222 BEAL/12 sınıf
18. 4080327842 Bekirpaşa Lisesi/11 sınıf
19. 5410331925 BEAL/10 sınıf
20. 1220324409 İskele Ticaret Lisesi/10 sınıf
21. 2720267723 AML/12 sınıf
22. 5820356851 LTL/12 sınıf
23. 2050328703 BEAL/11 sınıf
24. 2710350405 Hala Sultan İlahiyat K/9 sınıf
25. 1640285859 BEAL/12 sınıf
26. 464033752 Bekirpaşa Lisesi/11 sınıf
27. 4050355118 Yenierenköy Lisesi/10 sınıf
28. 5580296626 NKL/12 sınıf
29. 3310347269 G’yurt TMK/12 sınıf
30. 3050308741 Erenköy Lisesi/12 sınıf
31. 3110341660 Erenköy Lisesi/12 sınıf
32. 3780354075 Erenköy Lisesi/10 sınıf
33. 1330280140 BEAL/12 Sınıf
34. 4150331647 BEAL/12
35. 3499865 Hala Sultan İlahiyat K/10 sınıf
36. 313644 Hala Sultan İlahiyat K/10 sınıf
37. 1200328016 G/M’sa TMK/10 sınıf
38. 3100392536 Hala Sultan İlahiyat K/11 sınıf
39. 4870376845 LTL/11 sınıf
40. 1830336872 Erenköy Lisesi/11 sınıf
 

2022 - 2023 DERS YILI BURSLARI / ÜNİVERSİTE
 
 
 
Sıra No Kimlik No Okul Adı/Sınıfı
5720342243 OKTÜ KKK / Hazırlık
Bilgisayar Mühendisliği
      2.  5670350383
 		 Ankara Sosyal Bilimler Üni / Hazırlık
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 
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