53 öğrenciye KTEV bursu

53 öğrencinin 11’inin ortaokul, 40’ının lise, 2’sinin de üniversite öğrenci olduğu belirtildi.
KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, yazılı açıklamasında bu burslar haricinde, 7 öğrenciye daha eğitim ve okul ücretlerinin ödenmesi konusunda katkı sağladıklarını, talep edilen ihtiyaçları karşıladıklarını ifade etti.
Öğrencilere katkının sürmesi için hayırsever kişilerin, kurumların ve iş insanlarının desteğine daha çok ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Örs, öğrenci sponsoru olmak isteyen kişilerin veya kurumların 228 92 00 numaralı telefondan veya www.ktev.org web sayfasından detaylı bilgi alabileceklerini belirtti.
2022 - 2023 DERS YILI BURSLARI / ORTAOKUL
2022 - 2023 DERS YILI BURSLARI / LİSE
2022 - 2023 DERS YILI BURSLARI / ÜNİVERSİTE
|Sıra No
|Kimlik No
|Okul Adı/Sınıfı
|
|1250321775
|Canbulat Özgürlük OO/8 sınıf
|
|4070386944
|G/M’sa TMK/8 sınıf
|
|333959
|G/M’sa TMK/7 sınıf
|
|1600320325
|Hala Sultan İlahiyat K/7 sınıf
|
|2460365599
|Erenköy Lisesi/8 sınıf
|
|1150327075
|Bekirpaşa Lisesi/8 sınıf
|
|3050337838
|Canbulat Özgürlük OO/7 sınıf
|
|1080326069
|Cambulat Özgürlük OO/8 sınıf
|
|5110332552
|G/M’sa TMK/8 sınıf
|
|1850330583
|Değirmenlik Lisesi/7 sınıf
|
|5620334835
|Çanakkale OO/7 sınıf
2022 - 2023 DERS YILI BURSLARI / LİSE
|Sıra No
|Kimlik No
|Okul Adı/Sınıfı
|
|3650353090
|NKL/10 sınıf
|
|5810347796
|Erenköy Lisesi/9 sınıf
|
|1470341984
|Cumhuriyet Lisesi/9 sınıf
|
|1224430717
|Değirmenlik Lisesi/9 sınıf
|
|1800357785
|HTL/12 sınıf
|
|3770351338
|Bekirpaşa Lisesi/12 sınıf
|
|3600327552
|Bekirpaşa Lisesi/9 sınıf
|
|1130327046
|AML/10 sınıf
|
|5180363429
|Erenköy Lisesi/9 sınıf
|
|1768501195
|LTL/11 sınıf
|
|5250346210
|NKL/9 sınıf
|
|5150346137
|Erenköy Lisesi/9 sınıf
|
|1210331797
|AML/10 sınıf
|
|1677140548
|Değirmenlik Lisesi/11 sınıf
|
|4820338644
|Erenköy Lisesi/9 sınıf
|
|1130328837
|Bekirpaşa Lisesi/11 sınıf
|17.
|1130286222
|BEAL/12 sınıf
|18.
|4080327842
|Bekirpaşa Lisesi/11 sınıf
|19.
|5410331925
|BEAL/10 sınıf
|20.
|1220324409
|İskele Ticaret Lisesi/10 sınıf
|21.
|2720267723
|AML/12 sınıf
|22.
|5820356851
|LTL/12 sınıf
|23.
|2050328703
|BEAL/11 sınıf
|24.
|2710350405
|Hala Sultan İlahiyat K/9 sınıf
|25.
|1640285859
|BEAL/12 sınıf
|26.
|464033752
|Bekirpaşa Lisesi/11 sınıf
|27.
|4050355118
|Yenierenköy Lisesi/10 sınıf
|28.
|5580296626
|NKL/12 sınıf
|29.
|3310347269
|G’yurt TMK/12 sınıf
|30.
|3050308741
|Erenköy Lisesi/12 sınıf
|31.
|3110341660
|Erenköy Lisesi/12 sınıf
|32.
|3780354075
|Erenköy Lisesi/10 sınıf
|33.
|1330280140
|BEAL/12 Sınıf
|34.
|4150331647
|BEAL/12
|35.
|3499865
|Hala Sultan İlahiyat K/10 sınıf
|36.
|313644
|Hala Sultan İlahiyat K/10 sınıf
|37.
|1200328016
|G/M’sa TMK/10 sınıf
|38.
|3100392536
|Hala Sultan İlahiyat K/11 sınıf
|39.
|4870376845
|LTL/11 sınıf
|40.
|1830336872
|Erenköy Lisesi/11 sınıf
2022 - 2023 DERS YILI BURSLARI / ÜNİVERSİTE
|Sıra No
|Kimlik No
|Okul Adı/Sınıfı
|
|5720342243
|OKTÜ KKK / Hazırlık
Bilgisayar Mühendisliği
|2.
|5670350383
|Ankara Sosyal Bilimler Üni / Hazırlık
Uluslararası Ticaret ve Lojistik