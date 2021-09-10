50 bin öğrenci okula dönüyor

13 Eylül Pazartesi günü ilköğretim, 14 Eylül Salı günü ortaöğretim ve meslek liselerinde yeni ders yılı açılacak
KKTC’de koronavirüs salgını nedeniyle son iki yılda büyük ölçüde online devam eden eğitim-öğretim faaliyetlerinde, yeniden okullara ve sınıflara dönülüyor…
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Pazartesi günü başlıyor. 13 Eylül Pazartesi günü ilköğretim, 14 Eylül Salı günü ortaöğretim ve meslek liselerinde yeni ders yılı açılacak.
Mart 2020’den beri koronavirüs pandemisi nedeniyle kesintiye uğrayan yüz yüze eğitim çerçevesinde ülke genelinde kamu ve özel okullardakiler dâhil, yaklaşık 50 bin öğrenci ve 5 bin 800 öğretmen okullara dönecek.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 2021-2022 Öğretim Yılı Planlaması içerisinde yer alan Sağlık Planlaması kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararları çerçevesinde koruma önlemleri ve bulaş takip ve önleme prosedürü uygulanacak. Tüm seviyedeki okullarda okul idarecileri tarafından “Pandemi Kurulları” kurulacak. Okullarda görülecek pozitif vaka durumunda, “Pozitif Vaka ile Temas Protokolü” devreye girecek.
2021-2022 Eğitim- Öğretim yılı programına göre, ilk ve ortaöğretimde yarıyıl tatili 1-13 Şubat 2022 arasında yapılacak. 14 Şubat 2022 Pazartesi günü, 2021-2022 Öğretim Yılı ikinci dönemi başlayacak.
İlköğretim Dairesi’ne bağı okullarda, karne ve tamamlama belgelerinin dağıtımı 20 Haziran 2022 Pazartesi günü, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise karne dağıtımı 17 Haziran Cuma günü yapılacak.
Kolejlere Giriş Sınavı birinci basamak sınavı (KGS-1) 29 Ocak 2022 Cumartesi günü, ikinci basamak sınavı (KGS-2) 11 Haziran 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 25 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacak.
İlköğretim Dairesi’ne bağlı 111 kamu ve 14 özel okul olmak üzere toplam 125 okulda öğrenim gören yaklaşık 24 bin öğrenci; Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 34 kamu ve 11 özel olmak üzere toplam 45 okulda öğrenim gören yaklaşık 22 bin ortaokul ve lise öğrencisi; Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 3 bin 900 meslek lisesi öğrencisi bulunuyor.
KKTC genelinde, kamu ve özel okullarda görev yapan öğretmen sayısı ise yaklaşık 5 bin 800.
İŞTE YÜZ YÜZE EĞİTİMDE UYGULANACAK KURALLAR
Semptom gösteren okula alınmayacak
Evden çıkmadan, otobüse binmeden, okula gitmeden mutlaka semptom sorgulaması yapılacak. Semptom gösterenler öğretmen, çalışan veya öğrenci okula alınmayacak. Test yapmaya yönlendirilecek.
Sınıfta yapılan bir tarama sonucunda aynı sınıftan 3 veya daha fazla kişinin PCR testinin pozitif çıkması halinde sınıfın geri kalanı yakın temaslı sayılacak ve aşılı ise 7, değilse 14 gün süreyle evde izole olacaklar. Öğrencilerin yakın temaslı olduğu sürede eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde devam edecek.
Okullar asla kapanmayacak
Yapılan taramada sınıfta 3 kişiden az kişinin PCR testinin pozitif çıkması halinde sınıf sadece temaslı sayılacak. Öğrenciler, maskelerini takarak ve diğer sınıflarla temas etmeyerek, okulda eğitimlerine devam edecek.
0-6 Yaş maske takmayacak
0 – 6 yaş arasında olan öğrencilerin okulda maske takma zorunluluğu olmayacak.