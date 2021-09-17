47 öğrenciyle tribünlerde ders!

47 öğrenciye kadar ulaşan sınıf sayılarının bulunduğu Lapta Yavuzlar Lisesi’nde öğretmenler, öğrencileri ile okul bahçesindeki tribünlerde ders yaptı



47 öğrenciye kadar ulaşan sınıf sayılarının bulunduğu Lapta Yavuzlar Lisesi’nde öğretmenler, öğrencileri ile okul bahçesinde, tribünlerde ders yaparak eğitim öğretimi sürdürdü.

Lapta Yavuzlar Lisesi’nde 40 öğrenciyi aşan sınıflara dikkat çeken Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, ‘ciddi risk’ yaratan sınıfların resimlerini de kamuoyu ile paylaşmıştı.

KTOEÖS dün, söz konusu okuldaki kalabalık sınıfların okul bahçesinde, tribünlerde eğitim sürmeye çalıştığını duyurdu.

