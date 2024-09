Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 128 okulda yaklaşık 28 bin öğrenci, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 48 okulda yaklaşık 30 bin ortaokul ve lise öğrencisi öğrenim görecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ilkokul, ortaokul ve liselerinde 2024-2025 eğitim yılı yarın başlıyor.Çatalköy Esentepe Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yapımı tamamlanan Çatalköy İlkokulu yeni okul binası da yarın törenle hizmete açılacak. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu saat 9.15'te düzenlenecek açılış törenine katılacak.İlkokullar ve Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda birinci dönem karne dağıtımı 31 Ocak Cuma yapılacak ve yarı yıl tatili 1-16 Şubat tarihleri arasında olacak, ikinci dönem ise 17 Şubat Pazartesi günü başlayacak.Karne ve Tamamlama Belgeleri 16 Haziran Pazartesi verilecek.Kolejlere Giriş Sınavı birinci basamak sınavı (KGS-1) 25 Ocak Cumartesi, ikinci basamak sınavı ise (KGS-2) 14 Haziran Cumartesi düzenlenecek.Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 21 Haziran Cumartesi yapılacak.8. Sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programlarına tercih başvurularının alınması ise 18 - 23 Haziran tarihleri arasında yapılacak. 23 Haziran Pazartesi günü de Meslek Liseleri 9. sınıflarına yerleşenler açıklanacak.Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavı ise 25 - 27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.-Öğrenci sayılarıGenel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 48 okulda yaklaşık 30 bin ortaokul ve lise öğrencisi öğrenim görecek.Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 13 okulda yaklaşık 4 bin meslek lisesi öğrencisi ve Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezinde yaklaşık 450 öğrenci öğrenim görecek.KKTC genelinde, kamu ve özel okullarda görev yapan öğretmen sayısı yaklaşık 6 bin 300 olarak belirtildi.Polis Genel Müdürlüğü, ilk ve orta dereceli okulların pazartesi günü açılacağını kaydederek, trafikte dikkat edilmesi gerekenleri hatırlattı.Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, okul giriş ve çıkışlarında trafik akışının yoğunlaşacağı uyarısında bulunularak, güvenli giriş ve çıkış için polisin gerekli emniyet ve trafik tedbirlerini aldığı belirtildi.İlk olarak velilere çağrıda bulunulan açıklamada, trafik eğitiminin ailede başladığı, çocuklara trafikte nasıl davranılması gerektiğinin öğretilmesi gerektiği ifade edildi. Okul giriş çıkışlarında oluşacak araç yoğunluğuna da işaret edilen açıklamada, kapı önlerine araç park ederek yığılmaya sebep olunmaması ve çocukların hayatını tehlikeye atacak sürüşlerin yapılmaması gerektiği vurgulandı.Sürücülerin ise okulların bulunduğu bölgelerde, öğrencilerin davranışlarını takip ederek doğacak tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:“Park halindeki araçlar arasından çocukların aniden dikkatsizce yola atılabileceğini düşünmeli ve sürat yapmadan araç kullanmalıdır. Araçlarını yaya geçitlerine veya köşe başlarına park ederek, diğer sürücü ve yayalara tehlike yaratmamalıdır.Araçlarından yolcu indirirken mutlaka yol kenarına açılan kapılar kullanılıp, her zaman sol taraftaki kapıdan yol kenarına veya kaldırıma öğrenci indirilmelidir. Araçtan indirdikten sonra öğrencileri gözlemleyerek, güvende olduklarından emin olduktan sonra hareket edilmelidir.”Açıklamada, toplu taşımacılık yapan araç sürücülerinin de her zaman trafik kurallarına uyması gerektiği ve öğrencileri salimen okula taşımakla sorumlu olduklarını unutmaması gerektiği belirtilerek, “Otobüs durmadan öğrencilerin araçtan inmesini önlemek amacıyla, seyir halindeyken otobüsün kapısı kapalı tutulmalıdır. Trafiğin uygun ve emniyetli olduğu yerler ile otobüs duraklarında yolcu indirip alınmalıdır” denildi.Otobüsten yolcu indirirken mutlaka yol kenarına açılan kapılar kullanılıp, her zaman sol taraftaki kapıdan yol kenarına veya kaldırıma öğrencinin salimen indirilmesinin sağlanması gerektiği vurgulanan açıklamada, öğrencilerin araçtan indiğinden veya araca girdiğinden emin olduktan sonra hareket edilmesi gerekliliğinin altı çizildi.Açıklamada, “Öğrenci taşımacılığında kullanılan otobüs ve minibüslerde, on bir yaşından küçük öğrencilerin taşınması halinde, küçük yolcuların güvenliğinden sorumlu olacak bir refakatçi bulundurulması yasal mevzuat gereğidir.” denildi.Öğrencilerin de okula emniyetli şekilde gidebilmek için son derece dikkatli olmalı, her zaman kaldırımda yürümeli ve kaldırım yoksa yolun sağ tarafını kullanması gerektiği kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:“Yolu kontrol etmeden aniden yola atılmamalı ve yolda yürürken arkadaşlarıyla el şakası yaparak, yol içerisinde kendilerini tehlikeye atacak hareketlerden kaçınmalıdır.Karşıdan karşıya geçerken yaya geçitleri ve polisin bulunduğu noktalar ile görüş açısının geniş olduğu yerler tercih edilmelidir. Bunların dışında karşıya geçilecekse, yolun sağını ve solunu kontrol etmeden ani olarak yol içerisine çıkılmamalı ve sürücülerin kendilerini görebileceği yerlerden veya varsa yaya geçitlerini kullanarak, koşmadan ancak hızlı adımlarla karşıya geçilmelidir.Otobüs veya araçlarda ayakta durmamalı ve vücudun herhangi bir yerini araçtan dışarıya çıkarmamalıdır. Araçlardan inerken mutlaka yol kenarına açılan kapılar kullanılıp, her zaman sol taraftaki kapıdan yol kenarına veya kaldırıma inilmeli ve kendilerinden küçük kardeşleri ile arkadaşlarına daima örnek olarak öğrendiklerini onlara da öğretmelidir.“Açıklamada, öğretmenler ve okul idarecilerine de seslenilerek, çocukları geleceğe hazırlarken, trafik kuralları ile ilgili bilgilerin özenle aktarılmasının önemine dikkat çekildi; “Öğretmenlerin vereceği bilgilerin, öğrencilerimizin eğitiminde daha fazla katkı sağlayacağı unutulmamalıdır.” denildi.Bunun yanında öğrencilerin okula güvenli şekilde giriş ve çıkış yapmalarını sağlamak maksadıyla, imkanları dahilinde giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde gerekli tedbirlerin alınması gerektiği kaydedildi.Açıklamada, “Trafikte herkesin birbirine saygı göstererek kurallara uyması halinde, yaşanacak üzücü olayların önlenebileceğini hatırlatır, güvenli ve kazasız bir eğitim yılı geçirmenizi temenni ederiz.” ifadeleri kullanıldı.