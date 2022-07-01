20 Temmuz’da mezuniyet sevinci

20 Temmuz Fen Lisesi 2021-2022 Yılı Diploma Töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, kendisinin de bu okuldan, dönemindeki ismi ile Lefkoşa Türk Lisesi’nden mezun olmasından dolayı ayrı bir heyecan içerisinde olduğunu belirtti.

20 Temmuz Fen Lisesi 2021-2022 Yılı Diploma Töreni gerçekleştirildi.

Törene katılan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, kendisinin de bu okuldan, dönemindeki ismi ile Lefkoşa Türk Lisesi’nden mezun olmasından dolayı ayrı bir heyecan içerisinde olduğunu belirtti.

Töre, o zamanki LTL’nin isminin 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı sonrası 20 Temmuz Fen Lisesi olarak değiştiğini hatırlattı.

Töre, 20 Temmuz 1974’ün Kıbrıs Türk Halkı için önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı, Kıbrıs Türk Halkının yeniden doğuşudur, dirilişidir, yeniden Kıbrıs’taki Türk varlığının ortaya çıkmasıdır. Çünkü biz 1878’den 1974 yılına Türkiye’den ve Türk milletinden uzak kaldık. Çok sıkıntılar çektik, açlığı ve yokluğu gördük, çaresizliği yaşadık. Bu topraklar için aziz şehitler ve kahraman gaziler verdik. Kıbrıs milli davasına hizmet eden aziz şehitlerimiz, TMT saflarında yer alan mukavemetçilerimiz, mücahitlerimiz ve bu dünyadan göç eden tüm kahramanlarımıza da rahmet diliyorum”.



