1970 öğrenci ter dökecek

Kolej Giriş Sınavı bugün yapılıyor. 1970 öğrencinin yarışacağı sınav sonucunda toplam 645 öğrenci kayıt hakkı elde edecek





Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2020–2021 öğretim yılı Kolej Giriş Sınavının bugün yapılacağını, sınava toplam 1970 öğrencinin kayıt yaptırdığı açıkladı.

Ülke genelinde dokuz sınav merkezinde yapılacak kolej sınavları, iki oturumda gerçekleştirilecek. Sınav sonucunda toplam 645 öğrenci kayıt hakkı elde edecek.

Yüz yüze gerçekleştirilecek Kolej Giriş Sınavına girecek öğrencilerin, sınavda görev alacak öğretmen ve çalışanların sağlıklı koşullarda görev yapmalarını sağlayacak tüm önlemlerin koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde alındığı da bildirildi.

Kolej Giriş Sınavları; Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Anafartalar Lisesi, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, Lefke Gazi Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere dokuz sınav merkezinde yapılacak.

İki oturumda gerçekleştirilecek kolej sınavının, birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında yapılacak.

Bakanlık, KGS’ya yüksek katılım başvurusu yapıldığını, sınava, kayıt işlemlerini tamamlamış toplam 1970 öğrencinin katılmasının beklendiğini kaydederek, sınavın sağlıklı koşullarda yapılmasını sağlamak için Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

Bakanlık, KGS sınavının sonuçlarının aynı gün akşam saatlerinde yayınlanacağını belirterek, sınavla ilgili bazı bilgileri paylaştı:

“Bilindiği gibi Kolej Giriş Sınavı ‘Türkçe’, ‘Fen ve Teknoloji’, ‘Sosyal Bilgiler’, ‘İngilizce’ ve ‘Matematik’ olmak üzere toplam beş alt testten oluşan, çoktan seçmeli bir sıralama sınavıdır. Her bir alt test, alanında uzman ve deneyimli eğitimcilerden oluşan komisyonlar tarafından oluşturulmuştur. Sorular, pandemi koşulları da gözetilerek, ilgili konu alanlarının kazanımlarına göre hazırlanmış ‘belirtke tabloları’, ‘geçerlilik’ ve ‘güvenilirlik’ ögeleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları, sınavdan 48 saat önce, sadece üst düzey yetkililerin kontrolünde, Bakanlığımızın basım merkezinde basılmaktadır. Soru kitapçıkları, sınav günü ‘sınav sorumluları’ ve ‘denetmenler’ eşliğinde sınav merkezlerine ulaştırılmaktadır.”

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları bakanlığın resmi web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacak. Cevap kağıtlarının optik okuyucu ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının aynı gün akşam saatlerinde yayınlanması bekleniyor.

Kolej Giriş Sınavı sonucunda Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, İskele Maarif Türk Maarif Koleji’ne 75, Lefke Gazi Lisesi Kolej Bölümü’ne 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 olmak üzere toplam 645 öğrenci kayıt hakkı elde edecek.

