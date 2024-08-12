160 çocuk inşaatın içinde eğitim görecek

Lefkoşa’daki Şehit Yalçın İlkokulu, bina güçlendirmesi, tuvaletlere bakım ve yıkılıp yeniden yapım alanı nedeniyle şantiye haline döndü

Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde bulunan Şehit Yalçın İlkokulu’nda 3 farklı inşaat şirketinin çalışması sürüyor ve öğrenciler yeni eğitim öğretim dönemini konteynır sınıflarda geçirecek gibi görünüyor.

Ülkemizde hemen hemen her okulda deprem fizibilite raporları doğrultusunda güçlendirme ya da yıkımlar nedeniyle inşaat çalışmaları sürüyor. Ancak bu çalışmaların vaktinde ve hızlı şekilde yapılmaması ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerini konteynır sınıflarında eğitim görmeye mahkum ediyor.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş ile Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası (KTMMOB) Başkanı Seran Aysal, Şehit Yalçın İlkokulu’nda devam eden çalışmaları yerinde gördü.

BAĞIMSIZ tvye konuşan Maviş, “Burası okul olmaktan çıktı, öğrencilerin eğitimine devam etmek için farklı bir çözüm bulmamız lazım” dedi.

MAVİŞ: ÖĞRENCİLERİN YÜRÜYECEK BİR ALANI BİLE YOK

Okulda devam eden inşaat çalışmalarını KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal ile birlikte yerinde izleyen ve değerlendiren KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, bu okulda bina güçlendirmesi, tuvaletlere bakım ve yıkılıp yeniden yapım alanında üç firmanın çalışma gerçekleştirdiğini ifade etti.

Şehit Yalçın İlkokulu’nda bir binanın yıkılıp yeniden yapımına başlanacağını söyleyen Maviş, ana binada ise güçlendirme çalışmaları yapıldığını, ana binanın 15 Şubat’ta hazır hale geleceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Maviş, bu okulun 1971 yılında inşa edildiğini ve deprem fizibilite çalışmalarında okul temelinin yerden 2.5 metre aşağıda olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Yeni dönemin inşaatın içinde konteynır sınıflarda gerçekleşeceğini vurgulayan Maviş, “Burası okul olmaktan çıktı. Öğrencilerin eğitimine devam edebilmesi için farklı bir çözüm bulmamız lazım. Başka bir okula taşıyabiliriz ya da bir bina kiralayabiliriz ama böyle olmaz. Neticede bu okulda 160 öğrenci branşlarla birlikte 12 öğretmen var” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, 160 öğrencinin konteynır sınıflarda eğitim göreceğini belirterek, bu sayı için 8 konteynır sınıf gerektiğini işaret etti.

“Laboratuvar yok, atölye alanı yok, spor alanı yok. Burası okul olmaktan çıktı” diyen Maviş, yeni yapılacak binanın ne zaman biteceğinin ise bilinmediğini ifade etti.

Tuvaletlere makyaj yapıldığını ve ana binaya yapıldığı gibi sağlamlaştırma çalışması yapılmadığını söyleyen Maviş, “Neticede bu okul bitmez, öğrencilerin yürüyecek bir alanı bile yok. Haziran ayında uyardık ama dinlemediler” dedi.