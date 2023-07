120 genç öğretmen kep attı

YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi’nden mezun olan 120 genç öğretmen düzenlenen törenle diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin 2022-2023 bahar dönemi mezunları, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle diplomalarını aldı. 120 genç öğretmenin kep attığı tören, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende; Müzik Öğretmenliği bölümünden öğrencilerin gerçekleştirdiği müzik dinletisi büyük beğeni topladı.Törenin açılış konuşmalarını; Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, ve Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yağmur Çerkez gerçekleştirdi. Mezun öğrenciler adına ise Dilay İnanıroğlu duygularını dile getirdi.Fakülteyi dereceyle tamamlayan öğrenciler, diplomalarını Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın elinden aldı.Konuşmaların ardından diplomalarını alan mezunlar, büyük bir coşku ile keplerini attılar.Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, öğrenmenin mezuniyetle bitmediğini hayatın her noktasında devam ettiğini vurgulayarak “Geride bıraktığınız bu hedef; sizin için asla bir son değil. Hayat boyu yeni hedefler edinecek, yeni basamaklar aşmaya devam edeceksiniz” dedi.Başarının bir tesadüf olmadığını, azim ve sıkı bir çalışma sonucu elde edildiğini belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Dünyanın neresinde olursanız olun, artık Yakın Doğu Üniversitesi'nin ayrılmaz birer parçasısınız. Unutmayın ki, dünyanın en saygın ve en iyi üniversitelerinden birinden mezun oldunuz” dedi. “Bu saptamayı, ulaştığımız bazı başarılardan örnek vererek somutlaştırmak istiyorum. Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan “Dünya Üniversiteleri Sıralaması”nda genel sıralamada 601-800 bandında yer aldık. Aynı kurumun dünya genç üniversiteler sıralamasında 251-300; etki sıralamasında ise 401-600 bandında yer aldık” ifadelerini kullandı.Genç öğretmenlere seslenen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Genç öğretmenler olarak sizler, yaşadığınız toplumun gelişimi için önemli roller üstleneceksiniz. Hayatınızın yeni döneminde başarılarla dolu bir yolculuk ve her zaman mutlu bir gelecek temenni ediyorum” dedi.Konuşmasının başında “Uzun yorucu fakat kesinlikle verimli ve ödüllendirici bir yolculuğun son günündeyiz” ifadelerini kullanan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yağmur Çerkez, tüm öğrencileri mezuniyetlerinden dolayı tebrik etti.Tüm mezunların, Yakın Doğu Üniversitesi’nde nitelikli bir eğitimle donatıldığını söyleyen Doç. Dr. Çerkez, “Yakın Doğu Üniversitesi, dünya standartlarına uygun eğitim öğretim kalitesi ile lisans ve lisansüstü eğitimlerinin yanı sıra bilimsel yayın ve çalışmalarıyla da bilime katkıda bulunmaktadır” dedi.Doç. Dr. Yağmur Çerkez, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin misyonunun; öğrencilerin, yaratıcı, öğretici, özgün ve analitik düşünebilen, toplumsal sorumlulukların bilincinde, disiplinli yaklaşıma açık, bilgiyi paylaşan ve üretimi destekleyen bireyler yetiştirmek olduğunun altını çizdi.Öğretmenliğin en yüce mesleklerden biri olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yağmur Çerkez, “Toplumlar, geleceğini öğretmenlere emanet eder ve bu işin ne denli önemli olduğunun sizler de farkındasınız. Sizler, bizim geleceğimizi, çocuklarımızı güvenle emanet edeceğimiz bireylersiniz. Belirlediğiniz hedeflere ulaşmak için ne gerektiğini biliyorsunuz. Kendinizi sürekli geliştirerek, sorunlara çözümler üreterek mesleğinize ve insanlığa en iyi şekilde hizmet edeceğinize olan inancımız tamdır” dedi.Tüm mezunlar adına konuşma yapan fakülte birincisi Dilay İnanıroğlu ise konuşmasına başlarken, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ve hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. “Büyük bir heyecanla çıktığımız dört yıllık bir yolun sonuna geldik. Bu dört yıl içerisinde zorlu olduğu kadar keyifli günleri de beraber yaşadık” ifadelerini kullanan Dilay İnanıroğlu, “Bundan sonraki hayatımızda da yine çok çalışarak koyduğumuz hedeflerimize bir bir ulaşacağız” dedi.Eğitim hayatı boyunca, kendilerine her zaman destek olan ailelere ve akademisyenlere teşekkür eden Dilay İnanıroğlu, “Bizler sizden aldığımız birikim ve deneyimlerle yolumuza devam ediyoruz. Artık hepimiz birer öğretmeniz. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; yeni nesiller bizlerin eseri olacak” ifadelerini kullandı.