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Zeytin ve zeytin ürünleri işletmelerin kayıt zorunluluğu hatırlatıldı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, zeytin ve zeytin ürünleri işletmelerinin kayıt ve onay zorunluluğunu hatırlattı.

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Zeytin ve zeytin ürünleri işletmelerin kayıt zorunluluğu hatırlatıldı
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Bakanlık yayınladığı duyuruyla, kayıtın, 38/2023 sayılı "Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası" ve bu yasa altında çıkarılan "Zeytin ve Zeytin Ürünlerinin Resmi Kontrolleri ile Kayıt ve Onayına İlişkin Tüzük” uyarınca yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Duyuruda bu düzenlemeye istinaden, faaliyette olan işletmelerin, gerekli belgeler ile en kısa süre zarfında, bölgelerinde bulunan kaza ve bölge tarım dairelerine kayıt için başvuru yapmaları gerektiği vurgulandı. Yeni kurulacak işletmelerin ise gerekli belgeler ile en kısa süre zarfında, Tarım Dairesi Müdürlüğü’ne kayıt yaptırmaları zorunluluğu anımsatıldı.
Konu ile ilgili detaylı bilgi, Tarım Dairesi'nin resmi internet sayfasından (tarimdairesi.gov.ct.tr) ve en yakın Tarım Dairesi'nden edinilebilir.
 
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