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Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor
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Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor

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Saatler 1 saat geri alınacak

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Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor
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Yaz saati  uygulaması 27 Ekim’de saatlerin 1 saat  geri alınmasıyla sona erecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun Yaz Saati Emirnamesi’ne göre saatler 27 Ekim sabahı saat 04.00’te bir saat geri alınacak.
Yaz saati uygulaması 31 Mart’ta saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla başlamıştı.
 
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