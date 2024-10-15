Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor

Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de saatlerin 1 saat geri alınmasıyla sona erecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun Yaz Saati Emirnamesi’ne göre saatler 27 Ekim sabahı saat 04.00’te bir saat geri alınacak.
Yaz saati uygulaması 31 Mart’ta saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla başlamıştı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.