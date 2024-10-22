Sürücü Eğiticisi Yazılı Sınavı 31 Ekim Perşembe günü yapılıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu, Sürücü Eğiticisi Yazılı Sınavı'nın 31 Ekim Perşembe günü yapılacağını açıkladı.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’nın, Şoför Okulları ile ilgili tüzüğü uyarınca düzenlenen sınav saat 14.00’de Sayıştay Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonunun yaptığı değerlendirme sonucunda, yazılı sınava katılmaya hak kazanan 23 adayın kimlik numaraları şöyle:



“173354, 369397, 122363, 804520, 220887, 273150, 134986, 229923, 913440, 250870, 394348, 229922, 219310, 294710, 173748, 259783, 397122, 210407, 192695, 269625, 211180, 326279, 221528”

