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Su İşleri Dairesi Müdürlüğü, KKTC genelinde hatlara su verilmeye başlandığını duyurdu

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su işleri Dairesi Müdürlüğü, KKTC genelinde arıza giderilip, pompalar devreye alınarak, hatlara su verilmeye başladığını duyurdu.

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Su İşleri Dairesi Müdürlüğü, KKTC genelinde hatlara su verilmeye başlandığını duyurdu
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Su İşleri Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Geçitköy Pompa İstasyonu’nda, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu kaynaklı elektrik kesintisinden dolayı TC’den KKTC’ye Su Temin Projesi kapsamında KKTC geneline su verilemediği ifade edildi.
-“Sabah 08.45 itibarıyla arıza giderildi”
TC’den KKTC’ye Su Temin Projesi kapsamında bulunan pompa istasyonlarına enerji temininde yaşanan kesintiden dolayı KKTC genelinde su temininde aksamalar olduğu belirtilen açıklamada, sabah 08.45 itibarıyla arızanın giderildiği, pompalar devreye alınarak, hatlara su verilmeye başlandığı kaydedildi.
Açıklamada, boşalan hatların tekrar dolması ve sistemin normale dönmesinin zaman alacak olması nedeniyle bu süreçte halkın suyu bilinçli ve tasarruflu kullanması istendi.
 
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