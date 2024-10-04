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Polisten sürücüler uyarı

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Polisten sürücüler uyarı
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SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolunun Pirhan yakınlarında meydana gelen trafik kazası sonrasında devrilen hafriyat yüklü kamyonun vinç yardımı ile kaldırılması yapılacağından   yol ve trafik güvenliği için, anayolun Lefkoşa gidiş istikameti Dörtyol Çemberinden (Kavşağından) itibaren trafik akışına geçici süreliğine kapatılacaktır. Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gidecek sürücüler için ulaşım, Dörtyol Kavşağından itibaren Geçitkale üzerinden sağlanacaktır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.
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