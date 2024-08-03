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Polis Akademisi’ne öğrenci kabul edilecek

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Polis Akademisi’ne öğrenci kabul edilecek
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olis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi’ne öğrenci kabul edilecek.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün başlayan başvuru süresi pazartesi sona erecek.
Buna göre, bugün, yarın ve pazartesi 08.00-16.00 saatleri arasında Polis Genel Müdürlüğü'ne (Okullar Yolu Sokak-Lefkoşa) şahsen başvuru yapılabilecek.
 
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