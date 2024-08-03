Polis Akademisi’ne öğrenci kabul edilecek

olis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi’ne öğrenci kabul edilecek.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün başlayan başvuru süresi pazartesi sona erecek.

Buna göre, bugün, yarın ve pazartesi 08.00-16.00 saatleri arasında Polis Genel Müdürlüğü'ne (Okullar Yolu Sokak-Lefkoşa) şahsen başvuru yapılabilecek.

