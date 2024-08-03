banner913
banner932
Polis Akademisi’ne öğrenci kabul edilecek
Polis Akademisi’ne öğrenci kabul edilecek
4 0
Metehan çemberinden, Metehan sınır kapısına gidiş şeridi bugünden itibaren trafiğe kapatıldı
Metehan çemberinden, Metehan sınır kapısına gidiş şeridi bugünden itibaren trafiğe kapatıldı
36 0
 
Turkcell Süper Kupa sahibini buluyor
Turkcell Süper Kupa sahibini buluyor
21 0
Kapalı Maraş’ı ziyaretçi sayısı 2 milyona ulaştı
Kapalı Maraş’ı ziyaretçi sayısı 2 milyona ulaştı
32 0
"GKK, özgürlüğe göz dikenlerin karşısında kalkandır"
23 0
Tazegül zirveyi kaptırmadı
Tazegül zirveyi kaptırmadı
23 0
Bostancı’da 4 genç uyuşturucudan tutuklandı
Bostancı’da 4 genç uyuşturucudan tutuklandı
29 0
banner1032

Metehan çemberinden, Metehan sınır kapısına gidiş şeridi bugünden itibaren trafiğe kapatıldı

banner1020

Karayolları Dairesi, yol yapım ve alt yapı geliştirme çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren Metehan çemberinden, Metehan sınır kapısına gidiş şeridinin trafiğe kapatılacağını duyurdu.

banner974
Metehan çemberinden, Metehan sınır kapısına gidiş şeridi bugünden itibaren trafiğe kapatıldı
banner971
Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 28 Ağustos’a kadar devam edecek çalışmalar süresince Metehan sınır kapısına ulaşım, yolun karşı şeridinden bir gidiş-bir geliş şeklinde sağlanacak.
Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.