Metehan çemberinden, Metehan sınır kapısına gidiş şeridi bugünden itibaren trafiğe kapatıldı

Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 28 Ağustos’a kadar devam edecek çalışmalar süresince Metehan sınır kapısına ulaşım, yolun karşı şeridinden bir gidiş-bir geliş şeklinde sağlanacak.
Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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