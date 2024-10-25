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Mehmet Akif Caddesi ile Gültekin Şengör Sokak’ta hafta sonu trafik akışı kontrollü sağlanacak

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Mehmet Akif Caddesi ile Gültekin Şengör Sokak’ta hafta sonu trafik akışı kontrollü sağlanacak
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Lefkoşa’da, Mehmet Akif Caddesi ile Gülteki Şengör Sokak’ta (Dereboyu) asfaltlama çalışmaları nedeniyle hafta sonu trafik akışı kontrollü sağlanacak.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) verilen bilgiye göre, yarın sabah 05.00’de söz konusu yerlerde asfalt kemirme ve temizlik işlemleri başlatılacak, pazar günse söz konusu güzergâhlara kalıcı asfalt dökülecek.  Bu işlem sırasında trafik akışı kontrollü şekilde sağlanacak.
Açıklamaya göre, kanalizasyon altyapı çalışmasının ardından Lefkoşa’da kazı yapılan alanlara kalıcı asfalt dökülüyor. Boru testlerinin tamamlanması sonrası Bedrettin Demirel Caddesi’nde de kalıcı asfaltlama çalışması olacak.
 
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