Mağusa ve İskele’ye bağlı bazı bölgelere 13.30’a kadar elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Gazimağusa ve İskele’ye bağlı bölgelerde 4 saat elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Orta gerilim elektrik şebekesinde proje çalışması nedeniyle yapılacak kesinti 9.30 itibarıyla başlayacak ve 13.30’a kadar devam edecek. Etkilenecek bölgeler şu şekilde:
“Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ kavşağı-Küçükerenköy arası sahil ve Küçükerenköy Altınova köyü, Ağıllar köyü”
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