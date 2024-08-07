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Lefkoşa’da zeytin hasadı 29 Ağustos'ta başlayacak

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Lefkoşa’da zeytin hasadı 29 Ağustos'ta başlayacak
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Lefkoşa Kaymakamlığı, ilçe sınırlarında zeytin hasadına başlama tarihini 29 Ağustos olarak duyurdu.
Kaymakamlık, belirtilen tarihten önce zeytin toplamaya başlayan kişiler hakkında yasal işlem yapılacağı uyarısında bulundu.
 
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