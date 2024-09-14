Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu yarın 5 saat trafiğe kapatılacak

Polis Basın Subaylığı, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun düzenleyeceği yarış nedeniyle bu bölgede ulaşımın, alternatif güzergahlardan sağlanacağını bildirdi.
Açıklamada, sürücülerin, hem kendilerinin hem sporcuların can ve mal güvenlikleri için yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaretleri ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu.
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