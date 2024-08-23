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Lapta Sağlık Merkezi'nin tadilatı nedeniyle Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi'nin yeni binasında hizmet verilecek

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Lapta Sağlık Merkezi'nin tadilatı nedeniyle Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi'nin yeni binasında hizmet verilecek
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Sağlık Bakanlığı, Lapta Sağlık Merkezi'nin tadilatı nedeniyle vatandaşlara Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi'nin yeni binasında hizmet verileceğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi'nin yeni bina adresi “Şht. Şevket Kadir Caddesi No:11 Lapta” olarak aktarıldı.
 
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