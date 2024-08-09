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KIB-TEK Pazar günü Yakın Doğu Bulvarı üzerinde elektrik kazısı yapacağını duyurdu

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KIB-TEK Pazar günü Yakın Doğu Bulvarı üzerinde elektrik kazısı yapacağını duyurdu
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) pazar günü Yakın Doğu Bulvarı üzerinde elektrik kazısı yapacağını belirterek, yolu kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kurumdan yapılan açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi gözetiminde yapılacak çalışmanın sabah saat 6.00’da başlayarak gün boyu süreceği belirtildi.
 
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