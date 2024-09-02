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KIB-TEK, borçlu abonelerin elektriklerinin kesileceğini duyurdu

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), borçlu abonelerin elektriklerinin 4 Eylül Çarşamba günü kesileceğini duyurdu.

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KIB-TEK, borçlu abonelerin elektriklerinin kesileceğini duyurdu
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KIB-TEK Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, son ödeme tarihi dolmuş Ağustos 2024 dönemi ve öncesi ve ödenmemiş 675 TL üzeri borçlar ile birlikte, Kurum ile yapılan yasal sözleşmeler ve taksitlendirilmiş hesapların taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektriklerinin 4 Eylül Çarşamba günü kesileceği bildirildi.
Açıklamada, abonelerin mağdur olmaması adına gerekli ödemelerin yapılması istendi.
 
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