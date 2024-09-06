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İskele-Karpaz Anayolunda Pazar günü bisiklet yarışı sebebiyle trafiğe kapatılacak

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İskele-Karpaz Anayolunda Pazar günü bisiklet yarışı sebebiyle trafiğe kapatılacak
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İskele’de pazar günü düzenlenecek triatlon (yüzme-bisiklet-koşu) yarışı nedeniyle sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberlerin araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.
Polis Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, pazar günü, 07.00-12.00 saatleri arasında, Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenecek  yarışın bisiklet bölümünün, İskele-Karpaz Anayolu’nun Ötüken Çemberi ile The Arkın İskele Hotel Çemberi arasında kalan yol güzergahında yapılacağı kaydedildi.
Açıklamada, bisiklet yarışı güzergahı üzerinde, bisikletli sporculara motorlu polis eskortunun eşlik edeceği ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberlerin polis tarafından kesilerek araç trafiğine kapatılacağı ifade edildi.
Güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri ve trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği uyarısında bulunuldu.
 
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