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Güzelyurt’ta zeytin ve harup hasadına başlama tarihleri açıklandı

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Güzelyurt’ta zeytin ve harup hasadına başlama tarihleri açıklandı
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Güzelyurt bölgesinde harup hasadına bugün itibarıyla başlanabileceği duyuruldu.

Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruya göre, Güzelyurt İlçesi'ne bağlı köylerde zeytin hasadına başlama tarihleri ise şöyle açıklandı: 
"Erkenci zeytin 19 Ağustos, yerli zeytin 2 Eylül.”

Belirtilen tarihlerden önce zeytin ve harup toplamanın yasak olduğu da kaydedildi.
 
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