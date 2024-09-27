Gönyeli’nin bir bölgesinde bugün elektrik kesintisi var

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Gönyeli’de bir bölgede üç saatlik elektrik kesintisi olacak.
Elektrik Kurumu açıklamasına göre, Gönyeli’de Arif Aykan Süpermarket ve civarını etkileyecek kesinti, 09.30 ile yaklaşık 12.30 saatleri arasında yapılacak.
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