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Gönyeli çemberi ile Girne ana yolunun bir bölümünde yarın temizlik yapılacak

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Gönyeli çemberi ile Girne ana yolunun bir bölümünde yarın temizlik yapılacak
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Gönyeli Alayköy Belediyesi, temizlik çalışmaları nedeniyle Gönyeli çemberi ile Girne ana yolunun bir bölümünde trafiğin, yarın 4 saatliğine tek şeride düşürüleceğini açıkladı.
 
Belediye’den yapılan duyuruya göre, Gönyeli çemberi ile Girne ana yolunun baraj dengine kadarki bölümünde yapılacak temizlik çalışmaları sebebiyle yarın saat 06.00 ile 10.00 arasında yol, tek şerit olarak hizmet verecek.
 
Açıklamada, bu süre zarfında sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
 
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