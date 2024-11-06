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GKK’dan istihdam duyurusu

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GKK, askeri memur, 126 erkek mukaveleli erbaş ve er, işçi, sözleşmeli personel istihdam edilecek

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GKK’dan istihdam duyurusu
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevlendirilmek üzere çeşitli hizmet sınıflarında personel istihdam edileceği duyuruldu.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, askeri memur, 126 erkek mukaveleli erbaş ve er, işçi, sözleşmeli personel istihdam edileceği bildirildi.
21 Ekim'de başlayan müracaatlar, 22 Kasım'a kadar devam edecek. Müracaatların, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na (Boğazköy) mesai saatleri içerisinde (08.30-16.00) şahsen yapılması gerekiyor.   
Başvurular, https://mucahit.gov.ct.tr internet adresinden doldurulacak iş başvuru formu ve gerekli belgeler ile yapılacak. Birden çok branşa başvuran adaylar, her başvurduğu branş için istenen belgeleri ayrı ayrı hazırlayarak müracaatlarını tamamlayacak.
Adayların birden çok branşa başvurması halinde tercih sırası dikkate alınacak ve adaylarda aranacak genel ve özel koşullar, başvuru için gerekli belgeler, sınav yeri ve tarihi gibi tüm bilgilere aynı adresten ulaşılacak.
 
 
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