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Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy’de yarın elektrik kesintisi olacak

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Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy’de yarın elektrik kesintisi olacak
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın 3 saat süresince Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy bölgelerine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.


Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, “21 Haziran 2023 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy bölgelerine elektrik verilemeyecektir” denildi.
 
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