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Değirmenlik bölgesinde yarın iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak

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Değirmenlik bölgesinde yarın iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Değirmenlik bölgesinde yapılacak çalışmaya istinaden, gerekli iş güvenliğinin sağlanabilmesi adına orta gerilim elektrik şebekesinde yarın 08.00 ile yaklaşık 10.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.


Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada kesintiden, Levent kesimhane ve civarı, Değirmenlik çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’nın etkileneceği belirtildi.


Açıklamada ayrıca, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması istendi.
 
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