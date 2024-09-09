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DAÜ’de yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

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DAÜ’de yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi’nin eksiksiz bir şekilde başlaması için hazırlıklarına devam ediyor.


Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Karayolları Dairesi desteğiyle, kış mevsiminde meydana gelen yağışlar nedeniyle yollarda oluşan eksikliklerin tamamlanması için DAÜ kampüsünde bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.


DAÜ’den yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin ve personelin kampüs içerisindeki ulaşımlarını kolaylaştırmak ve yolların trafik kurallarına uygun bir şekilde düzenlenmesinin amaçlandığı söz konusu çalışmayla güvenli ve konforlu bir eğitim öğretim ortamının sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.  


DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu’na konuya gösterdikleri hassasiyet ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, yeni akademik yıla hazırlanırken öğrencilerin ve personelin kampüs içerisinde güvenli ve rahat ulaşım sağlamalarının son derece önemli olduğunu belirtti.


Prof. Dr. Kılıç, yol bakım çalışmalarında özveri ile çalışan  Karayolları Dairesi ve DAÜ personeline de teşekkür ederek, yeni akademik yıl öncesinde tüm çalışmaların tamamlanacağını bildirdi. 
 
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