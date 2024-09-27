Acil kana ihtiyaç var

Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan Hatice Ergüven için AB RH+ (pozitif) kana ihtiyaç duyulmaktadır. Verebilecek olan kişilerin Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan merkezine başvurmaları gerekmektedir.
İletişim numarası:
0533 860 86 87
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