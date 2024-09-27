Acil kana ihtiyaç var

Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan Hatice Ergüven için AB RH+ (pozitif) kana ihtiyaç duyulmaktadır. Verebilecek olan kişilerin Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan merkezine başvurmaları gerekmektedir.

İletişim numarası:

0533 860 86 87