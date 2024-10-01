Acil kan aranıyor

Yakındoğu Hastahanesi'nde yatmakta olan vatandaşımız için AB rh -(negatif) veya + pozitif kana ihtiyaç duyulmaktadır.
Verebilecek durumda olan vatandaşlarımızın 0533 874 2341 Erdoğan Dilek ile iletişime geçmeleri önemle rica olunur.
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