Acil kan aranıyor

Yakındoğu Hastahanesi'nde yatmakta olan vatandaşımız için AB rh -(negatif) veya + pozitif kana ihtiyaç duyulmaktadır.

Verebilecek durumda olan vatandaşlarımızın 0533 874 2341 Erdoğan Dilek ile iletişime geçmeleri önemle rica olunur.