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Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
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“İşveren bitme noktasında”
“İşveren bitme noktasında”
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Hizmetleri unutulmayacak
Hizmetleri unutulmayacak
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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
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Yakındoğu Hastahanesi'nde yatmakta olan vatandaşımız için AB rh -(negatif) veya + pozitif kana ihtiyaç duyulmaktadır.
Verebilecek durumda olan vatandaşlarımızın 0533 874 2341 Erdoğan Dilek ile iletişime geçmeleri önemle rica olunur.
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