Yarın tüm ilçelerde tören güzergahları tören geçişinden bir saat önce trafik akışına kapatılacak ve ulaşım alternatif yollardan sağlanacak



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek yürüyüş ve bando konserleri nedeniyle yarın tüm ilçelerde törenlerin yer alacağı güzergahlar tören geçişinden bir saat önce trafik akışına kapatılacak ve ulaşım alternatif yollardan sağlanacak.

Polis açıklamasında yarın belirtilen saatlerde araç sürücülerinin alternatif yolları kullanmaları, trafik akışını engellememek için belirtilen güzergahlar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları da istendi.

Trafik akışına kapatılacak tören yürüyüş güzergahları şöyle:

“İskele’de saat 09.30’da, İskele Belediye Binası önünden başlayarak, Dr. Arhan Müderrisoğlu Caddesi ile Şht. Davut Sokak istikametini takiben İskele Meydanında sona erecek.

Lefke’de saat 09.45’de, Lefke Polis Karakolu Dr. Selçuk Sömek Meydanında başlayarak, Atatürk Caddesini takiben Asmalı Kahvehane önündeki meydanda sona erecek.

Gazimağusa’da saat 11.30’da, Sulu Çemberden başlayarak, İsmet İnönü Bulvarını takiben aynı cadde üzerinde bulunan Molto Süpermarket önünde sona erecek.

Güzelyurt’ta saat 11.45’de, Güzelyurt Kaymakamlığı önünden başlayarak, Ecevit Caddesi ile Turgut Özal Caddesini takiben Güzelyurt Aile Kantini önünde sona erecek.

Lefkoşa’da saat 14.30’da, Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) Pronto Çemberinden başlayarak, aynı cadde üzerinde bulunan Avenue AVM önünde sona erecek.

Girne’de saat 15.00’de, The Arkın Colony Otel önünden başlayarak, Ramadan Cemil Meydanı-Ziya Rızkı Caddesi-Turgut Tahsin Sokak ve 20 Temmuz Kordonboyu Caddesini takiben Atatürk Anıtı önünde sona erecek."

