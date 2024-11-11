Bir 10 Kasım sabahı daha Türkiye yasa büründü. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin her yerinde ölüm anı olarak kaydedilen saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşu ile anıldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında saat 09.05’i gösterdiğinde Türkiye’de hayat durdu.

Kentlerin işlek caddelerinde, köprü ve meydanlarında Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.

Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’te sirenlerin çalmasıyla, aracında olanlar araçlarından inip saygı duruşuna geçti.

Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.