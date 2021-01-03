Zodyak Katili'nin şifreli mesajı 51 yıl sonra çözüldü

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, 'Zodyak Katili' adı verilen seri katilin San Fransisco Chronicle gazetesine 51 yıl önce yolladığı belirtilen mesajın, şifre çözücüler tarafından deşifre edildiğini açıkladı

Hiç yakalanamayan katil, 1960'lı yılların sonunda beş kişiyi bıçaklayarak ve ateşli silahla öldürmüştü.

Cinayetlerin işlendiği dönemde de katil, çeşitli gazetelere birkaç şifreli mesaj göndermişti.

Mesajlardaki şifre, ABD, Belçika ve Avustralya'daki üç kişinin çalışmasıyla çözüldü.

Deşifre edilen mesajda "Umarım beni yakalamaya çalışırken çok eğlenirsiniz. Gaz odasından korkmuyorum çünkü beni cennete daha yakın zamanda yollayacak çünkü şu anda benim için çalışacak yeterli sayıda meleğim var" deniyor ve katilin kimliğine yönelik herhangi bir ipucu yer almıyor.

Virginia'da yaşayan internet sitesi tasarımcısı Davied Oranchak, YouTube'da yayımladığı bir videoda şifreyi Avustralyalı uygulamalalı matematikçi Sam Blake ve Belçikalı Depo Müdürü ve şifre çözücü yazılım mühendisi Jarl Van Eycke ile birlikte çözdüklerini anlattı.

Oranchak büyük harfler ve çeşitli sembollerden oluşan mesajı "Zodyak'ın ilgi arayışında olduğu değersiz mesajlardan bir diğeri" diye tanımladı.

Şifreyi insan zekası ve yazılımlarla çözen ekip, çalışmalarını katilin kurbanlarına ve yakınlarına adadıklarını belirtti.

Mesajin deşifre edildiğini doğrulayan FBI da, kurbanların adalet bulabilmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

