Zifiri karanlıkta müzik dinlediler

Titanik'in enkazını görmek için yola çıkan Titan denizaltısında hayatını kaybeden 5 kişinin son anlarına dair ayrıntılar paylaşıldı. Yolculukta hayatını kaybeden Şehzade Davut'un eşi ve Süleyman Davut'un annesi olan Christine Davut, mürettabın ölmeden önce zifiri karanlıkta en sevdikleri müziği dinlediğini söyledi. Davut, ayrıca OceanGate'İn CEO'sunun kendilerini ikna etmek amacıyla Londra'ya kadar geldiğini aktardı

İkinci Titanik faciası olarak tarihe geçen Titan aracının patlaması tüm dünyanın gündemine oturdu. Kazanın ardından trajik olayın yaşandığı günün ayrıntıları ise bir bir ortaya çıkıyor.İngiliz-Pakistanlı bir milyarder ve oğlunun batan Titan denizaltısına binmeden önceki son fotoğrafları ortaya çıktı.58 yaşındaki Şehzade Davut ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman, kendileriyle birlikte üç kişinin daha hayatını kaybettiği, kişi başı 250 bin dolar (yaklaşık 6,5 milyon lira) tutarındaki yolculukta denizaltıya binmeden önce kol kola gülümserken görüntülendi.New York Times'a konuşan Davut’un eşi Christine, baba ve oğulun Titan patlamadan önceki son anlarını anlattı. Buna göre Şehzade ve Süleyman Davut, okyanusun derinlerdeki biyolüminesan (kendiliğinden ışık üreten) canlıları izlerken zifiri karanlıkta en sevdikleri müziği dinleyerek vakit geçirdi. Christine, Titan mürettabatının güç tasarrufu sağlamak için aydınlatmayı kapattığını söyledi.Christine, kendisinin ve 17 yaşındaki kızı Alina'nın, eşi ve oğlu Atlantik'e dalarken denizaltının ana gemisi Polar Prince'de olduklarını ve Babalar Günü hafta sonuna denk gelen macerada kocasını ve oğlunu el sallayarak uğurladıklarını anlattı.CEO, AİLEYİ İKNA ETMEK İÇİN ABD'DEN LONDRA'YA GELDİChristine ayrıca, üç ay önce OceanGate'in CEO'su Stockton Rush ve eşi Wendy'nin ABD'den uçakla Londra'ya gelerek Davutlarla buluştuklarını ve aileyi, güvenlik konusundaki endişelere rağmen mini denizaltıyla Titanik'in enkazına gitmenin güvenli olacağına ikna ettiklerini söyledi.Titan'la Atlantik'in derinliklerine gitmenin 'karşıdan karşıya geçmekten daha güvenli' olduğuna inanan Rush, Şubat ayında Waterloo yakınlarındaki bir kafede aileyle bir araya gelerek denizaltının tasarımı ve güvenliği hakkında onlarla bizzat konuştu.Christine, “İşin mühendislik kısmı hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Yani, motorun nasıl çalıştığını bilmeden bir uçağa binersiniz.” dedi.Diğer taraftan Titan, Titanik enkazına dalışına 18 Haziran sabahı saat 8'de başladı. Dalışın bir saat 45. dakikasında, yani saat 9.45'te irtibat kesildi. ABD Donanması'nın bu noktada bir patlama sesi kaydettiği biliniyor. Denizaltının enkazı, olaydan beş gün sonra Titanik'ten 500 metre uzaklıkta, deniz yatağında bulundu.Denizaltında, OceanGate’in CEO'su 61 yaşındaki Stockton Rush, 77 yaşındaki Fransız Titanik uzmanı Paul Henry Nargeolet, 58 yaşındaki İngiliz milyarder maceraperest Hamish Harding ve Şehzade Davut ile Süleyman Davut bulunuyordu. 5 kişinin muhtemelen neler olduğunu bilmeden anında öldükleri düşünülüyor.Christine, 15 Haziran gecesi yarısı Newfoundland, St John's limanındaki ana gemiye vardıklarını ve dalış bölgesine doğru yola çıktıklarını söyledi. Sabah 7'de ve akşam 7'de brifingler verildiğini, bilimsel konuşmalar yapıldığını, enkaz ve keşif gezisi hakkında tartışıldığını aktardı.Christine, dalışa hazırlananlara derinlikler soğuk olabileceği için kalın çoraplar giymeleri ve şapka takmaları, dalıştan bir gün önce daha hafif bir şekilde beslenmeleri ve sabahları kahve içmemelerinin söylendiğini aktardı. Christine ayrıca, denizaltıda bir tuvalet olmadığını ve sadece bir perdenin arkasında şişe tarzı bir tuvalet olduğunu belirtti.Christine, mürettabata Bluetooth hoparlörden çalmak üzere telefonlarına en sevdikleri müzikleri yüklemelerinin söylediğini, ancak Rush'ın country müziği yasakladığını sözlerine ekledi. Chiristine'nin belirttiğine göre Rush, ayrıca inişin zifiri karanlıkta olacağını, çünkü deniz yatağına indiklerinde pil gücünden tasarruf etmek için farların kapatıldığı konusunda onları uyardı."SİNGAPUR'DAKİ BİR SERHİYE GİTTİKTEN SONRA TİTANİK'E HAYRAN KALDIK"Christine, eşinin gezi öncesinde “bir çocuk gibi” çok heyecanlandığını belirterek, “Geminin batışının 100. yıldönümü olan 2012 yılında Singapur'da bir sergiyi ziyaret ettikten sonra Titanik'e hayran kaldık. Ardından OceanGate’in broşürünü buldum ve başlangıçta Titan’a ben de katılmayı planlıyordum. Ancak pandemi nedeniyle yolculuğumuz ertelendi.” dedi.Christine, kocasının dünyanın en önde gelen Titanik uzmanlarından biri olan Nargeolet'nin gemideki hikayelerini çok beğendiğini belirterek, “ Nargeolet, Titanik enkazına daha önce yaptığı 37 dalışla ilgili bir sunum yaptı. Bir keresinde 'üç gün boyunca aşağıda mahsur kaldığını ve denizaltıyla iletişimin kesildiğini' anlattı. Ayrıca OceanGate’in profesyonelliğinden çok etkilenmiştik. Bunu daha önce birçok kez yaptıklarını görebiliyordunuz.” diye konuştu.Öte yandan Christine, yolculuğun başladığı sabah içi “Güzel bir sabahtı. Her şey yolunda görünüyordu. Ancak ilerleyen saatlerde birisi Titan ile irtibatın kesildiğini söyledi. Bana endişelenmem gerektiği, bir sorun olması halinde görevin iptal edileceği ve denizaltının gemideki ağırlıkları bırakıp yüzeye çıkacağı söylendi.Ben de belki eşimin ve oğlumun yüzeye çıktıklarını görebilirim diye günlerce okyanusa baktım. Beş gün sonra denizaltının enkazının bulunduğu haberi geldiğinde de ana gemide beklemeye devam ediyordum.” dedi.