Zeynep kasırgası Avrupa’yı yıktı geçti

Avrupa, Zeynep Kasırgası’yla alarm durumuna geçerken, en az 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İngiltere'de fırtınanın hızının saatte 196 kilometreye ulaştığı belirdi. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor...

Avrupa’yı vuran Zeynep Kasırgası, birçok ülkeyi alarm durumuna geçirdi.

İngiltere'de Eunice olarak adlandırılan Zeynep Kasırgası nedeniyle kırmızı alarm uyarısı verilirken, Belçika, İngiltere, İrlanda ve Hollanda’dan can kayıpları olduğu haberi geldi. Yapılan açıklamalarda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Üç gün içinde ikinci büyük fırtına kuzey Avrupa’da etkisini hissettirirken, birçok bölgede tren ve uçak seferleri iptal edildi.

İngiltere Meteoroloji Dairesi, fırtınanın özellikle ülkenin güney kesimini etkilediğini, şimdiye kadarki en güçlü olduğu düşünülen kasırga olduğunu ve hızının Wight Adası’nda 196 kilometre/saati geçtiğini açıkladı.

Almanya’da Zeynep olarak bilinen fırtınanın şu anda Avrupa anakarasına ilerlediği ve özellikle Belçika, Hollanda, Danimarka ve Almanya’yı etkisi altına aldığı bildirildi.

Fırtına nedeniyle İngiltere’ye yapılan tren seferleri durdurulurken, İngiltere ve Galler’i birbirine bağlayan köprüler kapandı, Londra’ya girişlerde aksamalar yaşandı. İngiltere polisi, ülkede en az üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hollanda’da itfaiyeciler, Amsterdam ve çevresinde ağaçların devrilmesi sonucu üç kişinin öldüğünü ve kuzeydeki Groningen eyaletinde de bir kişinin seyir halindeki aracının üstüne ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Belçika’da ise iki kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, bu ülkelerde, yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Zeynep fırtınası, bu hafta Avrupa’yı vuran ikinci fırtına olurken, daha önce Dudley Fırtınası'yla sarsılan Almanya ve Polonya’da en az beş kişi hayatını kaybetmişti.

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nde bir meteorolog olan Peter Inness, fırtınaları doğu Atlantik Okyanusu üzerinde alışılmadık derecede güçlü bir jet akımına bağlarken, yüksek irtifalarda 320 km/s’ye yakın rüzgarların kaydedildiğini belirtti. Inness, iki gün içerisinde yeni bir fırtınanın da doğabileceği uyarısında bulundu. Inness, “Yakın geçmişte, birkaç gün içinde İngiltere’de ve Avrupa’nın diğer bölgelerinde iki veya daha fazla hasar veren fırtınanın geçtiği birçok durum oldu.” dedi.

Almanya genelde kasırga ve fırtınalara uluslararası alanda bilinenden farklı isimler veriyor. Dudley Fırtınası ülkede Ylenia, Eunice Kasırgası da Zeynep ismiyle anılıyor. Ülkede vatandaşlar da para ödeyerek bu tür hava olaylarına isim verebiliyor.