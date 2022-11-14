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Zelenski: Herson'da 400'den fazla savaş suçu belgelendi

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Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'nın geri çekildiği Herson'da 400'den fazla savaş suçunun belgelendiğini açıkladı. Volodimir Zelenski'nin Herson'u ziyaret ettiği bildirildi

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Zelenski: Herson'da 400'den fazla savaş suçu belgelendi

 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir, Herson'daki son duruma dair açıklamada bulundu. 

"Rus ordusu ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi aynı vahşeti bıraktı." diyen Volodimir Zelenski, bölgede 400'den fazla savaş suçunun belgelendiğini belirtti.

Kiev'den yapılan açıklamada Zelenski'nin Herson'u ziyaret ettiği ifade edildi.

HEM SİVİL HEM ASKER CESETLERİ BULUNDU

Zelenski, hem sivil hem de askerlerin cesetlerinin bulunduğunu vurgulayarak, "Her bir katili bulup adalete teslim edeceğiz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı öte yandan, Herson'daki durumun hala çok tehlikeli olduğuna dikkat çekti; mayın temizliği esnasında bir kişinin öldüğünü 4 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Herson, şubat ayında başlayan saldırılardan sonra Rusya'nın kontrolüne geçen ilk büyük şehir merkezi olmuştu.
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