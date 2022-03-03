Zelenski: Dünya bizim için çok geç kaldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Belarus-Polonya sınırında yer alan Brest kentinde ikinci tur müzakereleri yapılırken, dünyaya seslendi. Zelenski, "Dünya bize yardım için çok geç kaldı. Rusya'nın ordusu bizden beş kat daha güçlü. Biz yenilirsek, Ruslar ileride Berlin duvarına kadar gideceklerdir" dedi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ikinci tur barış müzakereleri yapılırken basının karşısına geçti.

Zelenski'nin açıklamaları şöyle:

"Biz her şeye hazırız. Bizim başka topraklarda gözümüz yok. Ben kendi topraklarımı savunuyorum. Bu gerçekten bir kabus. Orada ölen çocukların benim çocuklarım olabileceğini hayal edemiyorum. Burada çok fazla çocuk öldü. Tanrı birdir. Buraya seni öldürmek için gönderemezler.

ÖLEN ÇOCUKLARI SAYMAK İSTEMİYORUM



Anneler lütfen gelip çocuklarınızı alın. Ölen çocukları saymak istemiyorum. Bu benim işim, vatanımı savunmalıyım. Rus ordusu bizden güçlü. Buraya bizi öldürmeye geldiler. Biz bugün topraklarımızı, NATO ise kendi birliklerini savunuyor. Mesela gaz konusunda monopolist olacaklarını söylemiştik. Bu da bir silahtır.

Eğer Ukrayna bunu durdurumazsa, dünya Ukrayna'nın yanında birleşmezse biz hayatlarımızı kaybetmeye devam edeceğiz. Evet onlar güçlüler. Eğer biz yenilirsek, sırada Moldova, Polonya ve Gürcistan olur. Bana inanının, Ruslar Berlin duvarına kadar giderler.

HANİ NEREDE O UÇAKLAR?



Bununla birlikte Zelenski, Rusya'ya uygulanan yaptırımlarda çok geç kalındığını vurguladı.



Zelenski, sözlerine şöyle devam etti:



"Biz Ukrayna hava sahasının her yerde kapanmasını istiyoruz. Biden'a da Macron'a da hitap ediyorum. Sürekli uluslararası görüşmeler yapıyorum. Eğer hava sahasını kapatamıyorsanız bunu bana ne zaman yapacağınızı söyleyin. Bize vaat edilen silahlar gelmedi. Hani nerede o uçaklar?

Sovyet döneminden kalma uçaklar bulduk. Onlarla uçabiliyor muyuz biz?"



Birkaç gün önce Biden ile görüştüm. Çok üzgünüm ama ben bu tüm yaptırımların savaşın öncesinde başlamasını istiyordum. NATO bize çok geç yardım etti. Bu bütün dünyanın kararsızlığına bağlı bir şeydir.

Tüm dünya birleştiğinde Putin'den daha güçlü. Herkesin pozisyonlarını biliyorum. Ancak, Rusya'daki sivillerin durumu bölünmüş halde. Ukrayna'nın egemenliğine karşın bir düşünce oluşturdular. Birçok karar bugün askeri yetkililerce alınıyor. Bizim askeri yetkililerimiz ise ülkelerini savunmak zorundalar. Dünya Ukrayna için çok geç kaldı."

Zelenski, "ayrıca Ardından millet bizim birliğimizden korkuyor. Biz tek bir vücuduz. Bu onların en büyük korkusudur. Biz Rusya'ya hücum etmiyoruz. Kime ne vermeliyim? Kime ne anlatmalıyım? Bu bir enformasyon savaşı.Ben senin komşunum. Beni 30 metre uzaklıkta oturtma. Biz terörist değiliz" diye konuştu.