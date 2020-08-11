Yürürken kafasına ingiliz anahtarı saplandı

Çin'de yürümekte olan bir yayanın kafasına kurbağacık (ingiliz anahtarı) saplandı. Üç dört saatlik operasyonla kafasındaki metal çıkartılan adamın sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde bir kişi ölümün kıyısından döndü.



Liaoning eyaletindeki yerel basının haerine göre 50 yaşında bir erkek yolda yürüyordu.



Yayanın kafasına sekizinci kattan bir kurbağacık anahtar düştü. Ucu açık ve dik bir şekilde düşen kurbağacık talihsiz adamın kafasına saplandı.

Liaoshen Evening News'te yer alan bilgilere göre yaralanan adam tedavisi için hastaneye götürüldü. Anahtarın üç saatlik bir operasyonla çıkartıldığı belirtildi.



Kurbağacığı düşüren işçinin yukarına klima montajı yaptığı bu sırada aletin elinden kaydığı ifade edildi. Yaralanan adamın adı açıklanmazken durumunun sabit olduğu bildirildi.