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Yunanistan’dan yeni provokasyon

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Yunanistan, Türk köylerine savaş uçaklarıyla alçak uçuş gerçekleştirdi

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Yunanistan’dan yeni provokasyon
 
Yunanistan provokasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. ABD ile ortak tatbikatlar gerçekleştiren Yunanistan, bu sefer de Türk köylerine savaş uçaklarıyla alçak uçuş gerçekleştirdi. Türk köylerinin üzerinden alçak uçuş provokasyonu olduğu sırada Yunanistan Cumhurbaşkanı’nın Çanakkale Boğazı’nın karşısındaki Semadirek Adası’nın Osmanlı’dan kurtuluşunun kutlama törenlerine katılması ise dikkat çekti.
Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler sonrasında Ege’deki adalar ve F-16’lar üzerinden artan gerilime bir yenisi daha eklendi.
Ülkesinde ABD üsleri kurulmasına izin veren Yunanistan, bu sefer de helikopterleri ve savaş uçaklarını Türk köylerinin üzerinden alçak uçuş yaptırdı.
Haber Global’in haberine göre İskeçe üzerinde yapılan alçak uçuş görüntülenirken, söz konusu eylem Yunanistan’ın Olimpik 2022 tatbikatı planı çerçevesinde gerçekleştirildiği aktarıldı.
Öte yandan Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Çanakkale Boğazı’nın karşısındaki Semadirek Adası’nın Osmanlı’dan kurtuluşunun kutlama törenlerine katıldı. Jetlerin Türk köylerinin üzerinden yaptığı alçak uçuş sırasında Yunanistan Cumhurbaşkanı’nın yaptığı bu ziyaret ise dikkat çekti.
 
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