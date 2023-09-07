Yunanistan'ı da sel vurdu

Olumsuz hava şartları Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan’ı da etkisi altına aldı

Yunanistan'ı sağanak yağış vurdu. Ülke bugüne dek hiç görülmemiş yoğun yağışlarla karşı karşıya kaldı.Ülkeyi etkisi altına alan yoğun yağış, özellikle Tesalya Bölgesi’nde Volos, Pilio, Larisa ile Skiathos Adası’nı olumsuz etkiledi. Yüzlerce ev ve iş yerinin sular altında kaldığı bölgede, onlarca araç suya kapıldı.Yunanistan’da devam eden yağışlarda, sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükseldi.Selin hakim olduğu bölgede kayıp olduğu bildirilen 80 yaş üstü 3 kişi ise arama kurtarma ekiplerinin çabalarına rağmen henüz bulunamadı.Bölgede ulaşım zorlukla sağlanırken, Pilio’da bir asfalt yol sel nedeniyle çökerek ikiye ayrıldı. Birçok yol trafiğe kapatıldı. Bölgedeki su ve elektrik kesintileri ise devam ediyor.Yunanistan’da ise Volos kasabasında polis halka “sokağa çıkmayın” uyarısında bulunurken bölgede en az bir kişinin öldüğü de aktarıldı.Öte yandan Bulgaristan’ın güneydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirirken, kaybolan 3 kişi için arama çalışmaları sürüyor.