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Yunanistan'dan 'Türkiye yüzünden silahlanıyoruz' çıkışı

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin caydırıcı gücünü artırmak için yaptıkları yatırımların önemli bir kısmına Türkiye ile sorunlar nedeniyle ihtiyaç duyduklarını ifade etti

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Yunanistan'dan 'Türkiye yüzünden silahlanıyoruz' çıkışı
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, silahlanmaya yönelik yatırımlarının önemli kısmını Türkiye ile sorunlar nedeniyle yaptıklarını söyledi. 

Bu yıl 88'incisi düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miçotakis, Türkiye ile ilgili soruyu, "Türkiye ile yakınlaşma sürecinin zorluklarının farkında olduğunu ancak durumu realist bir yaklaşım ile değerlendirdiğini ve olumlu gelişmelere odaklandığını" söyleyerek yanıtladı. 

Miçotakis, Türkiye'nin "Mavi Vatan"a ilişkin görüşlerinin değişmediğinin farkında olduğunu belirterek bu durumun, Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesindeki temel zorluk olduğunu savundu. 

Yunan Başbakan, "Eğer Türkiye ile önümüzdeki birkaç on yıl için sorunlarımızı çözmüş olacağımızı düşünseydik, silahlı kuvvetlerimizin caydırıcı gücünü artırmak için yaptığımız yatırımların önemli bir kısmına ihtiyaç duymazdık" diye konuştu. Ukrayna'daki savaşta bazen çok daha ucuz silah sistemlerinin çok daha verimli olduğunu gördüklerini aktaran Miçotakis, "Bu nedenle Savunma Bakanlığımızla birlikte Yunanistan'ın kendi inovasyonunun desteklenmesine önem veriyoruz" dedi. 

Miçotakis, Savunma Bakanlığı ile hükümetin anti-dron sistemleri konusunda inovasyona ağırlık vermek istediğini dile getirerek, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine ait mevcut firkateynleri, üretilmesi halinde daha ekonomik olacak yerli üretim anti-dron sistemleriyle donatmak istediklerini kaydetti. Miçotakis, bu konuda iş dünyasının da desteğini beklediklerini ifade etti. 

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