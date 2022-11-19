Yunanistan'dan göçmenlere işkence

Yunanistan, yasa dışı yollardan ülkelerine geçen bir grup göçmeni dövdükten sonra para ve cep telefonları alıp uluslararası hukuka aykırı bir biçimde Türkiye'ye geri itti

Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen Fas uyruklu bir grup göçmen, Yunan sınır güvenlik güçlerine yakalandı.Güvenlik güçleri, göçmenleri üzerlerindeki para, değerli eşya ve kıyafetlerini alıp, dövdükten sonra Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye itti.Sırtında ve yüzlerinde derin yaralar oluşan ve aç ve susuz olarak geri itilen göçmenlere Türk askerleri sahip çıktı.Yorgun ve yaralı durumda olan göçmenler, Edirne Sultan 1'inci Murat Hastanesi'nde tedavi edilmelerinin ardından İl Göç İdaresi'ne götürüldü.Yunanistan güvenlik güçlerinin uluslararası hukuka aykırı davranıp, Türkiye'ye geri ittiği göçmenlerden Omar Halımı, Yunan polislerinin kendisini darbetmesi sonucu sırtında derin yaralar oluştuğunu söyledi.Tek amaçlarının daha iyi yaşam için Avrupa ülkelerine gitmek olduğunu belirten Halımı, Yunan güvenlik güçlerinin değerli eşyalarını alıp Türkiye'ye zorla geri ittiklerini söyledi.Halımı, "Yunanistan'a geçtik orada Yunan askerleri ve polisleri bizi yakaladık, insan gibi bir muamele görmedik. Bizi dövdüler, telefonlarımızı ve paralarımızı aldılar. İşkence ettiler. Bunları neden yaptıklarını bilmiyorum sadece hedefimiz Avrupa'ya gitmekti. Yunanistan'da bir şey yapmayacaktık zaten, sadece orayı güzergah olarak kullanmak istedik. Annem, babam, kardeşlerim hepsi Fas'ta. Daha iyi ve yeni hayat yaşamak, daha iyi şartlarda yaşamak için Avrupa girmek istedim" diye konuştu.