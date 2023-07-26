Yunanistan'da yangın uçağı düştü

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda yangına müdahale eden bir uçak düştü. Uçakta bulunan en az 2 kişinin akıbetleri bilinmiyor

Yunanistan itfaiyesi, orman yangınlarıyla mücadele eden bir uçağın düştüğünü duyurdu.

Devlet televizyonu ERT, kazanın başkent Atina yakınlarındaki Eğriboz adasında meydana geldiğini bildirdi.

İtfaiye sözcüsü Yannis Artopios, "İçinde en az iki kişinin bulunduğu bir Yunan Canadair uçağı Eğriboz'da bir köy olan Platanisto yakınlarında düştü." dedi.

Orman yangınları Yunanistan'ı kasıp kavururken, binlerce kişi Rodos ve Korfu'dan kaçtı, Girit ise yangınların patlak vermesi konusunda "aşırı risk" altında bulunuyor.

Bir hafta önce başlayan yangınların yayılmasıyla yaklaşık 40 bin kişi Rodos'taki evlerini ve otellerini terk etmek zorunda kaldı.

Rodos'taki yangının Yunanistan tarihindeki "en büyük tahliyeye" yol açmasının ardından, sivil savunma yetkilileri Girit adasında aşırı orman yangını riski konusunda uyarıda bulundu. Onlarca, yangına maruz kalan Korfu'dan ise yaklaşık 2 bin 500 kişi tahliye edildi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, parlamentoya ülkenin "savaşta" olduğunu söyledi.

Yunanistan'da son haftalarda çok yüksek sıcaklıklar görüldü ve sıcaklıkların artarak bazı bölgelerde 44 dereceyi aşması bekleniyor.

