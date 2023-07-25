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Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü

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Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda yangına müdahale eden bir uçak düştü. İki pilotun akıbeti bilinmiyor.

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Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü

Orman yangınlarının devam ettiği Yunanistan'da yangın söndürme çalışmalarına katılan bir uçağın düştüğü açıklandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Yunanistan itfaiyesi kazaya ilişkin henüz detaylı bilgi paylaşmadı. Reuters haber ajansının Yunanistan kamu yayın kuruluşu ERT'den aktardığına göre, uçak kazası başkent Atina yakınlarındaki Evia Adası'nın Karystos kasabasında meydana geldi.

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinin haberine göre, olayın ardından bölgeye giden bir helikopter olay yerinde havadan inceleme yaptı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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