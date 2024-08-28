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Yunanistan'da Pangeo Dağı'ndaki orman yangını, 7 gündür kontrol altına alınamıyor

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Yunanistan'ın Kavala kentindeki Pangeo Dağı'nda 22 Ağustos'ta başlayan orman yangını, 7. gününde de devam ediyor.

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Yunanistan'da Pangeo Dağı'ndaki orman yangını, 7 gündür kontrol altına alınamıyor
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Yunan basınındaki haberlerde, Pangeo Dağı'ndaki yangının, ulaşılması zor bir noktada olduğu için tüm müdahalelere rağmen 7 gündür kontrol altına alınamadığı belirtildi.
 
Yangına müdahale için 280 itfaiyeci, 46 itfaiye aracı, 3 helikopter ve 3 uçak görevlendirildiği belirtilen haberlerde, şu ana kadar yaklaşık 13 bin dönüm ormanlık alanın küle döndüğü kaydedildi.
 
Öte yandan, Yunanistan genelinde bugün yüksek yangın riski nedeniyle birçok bölgede "sarı alarm" (kategori 3) verildi.
 
İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığının yayımladığı yangın risk tahmin haritasına göre, sarı alarm verilen bölgeler arasında Attiki, Eğriboz, Etoloakarnania, Korint, Argolis, Lakonia, İlia, Meriç, Rodop, Taşoz, Halkidiki, Girit ve Kuzey Ege Adaları yer alıyor.
 
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