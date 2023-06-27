Yunanistan'da Miçotakis yeniden başbakan

Yunanistan'da, Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, yemin ederek Başbakanlık görevine başladı

Yunanistan'da, önceki günkü genel seçimlerde, Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 40,55 oy alarak 300 sandalyeli meclise 158 milletvekili göndermeye hak kazandı.

Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun huzurunda yemin eden Miçotakis, bir aylık aradan sonra tekrar Başbakan oldu.

Törenin ardından Başbakanlığa geçen Miçotakis, burada görevi geçici hükümetin Başbakanı Yannis Sarmas'tan devraldı.

